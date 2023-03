Cremonese-Roma, SPINAZZOLA: “È mancata intensità, eravamo lenti. Per la Champions lotteremo fino alla fine”

Allo Stadio Zini la Roma cade per mano della Cremonese nella 24esima giornata di campionato: la squadra di Ballardini, come in Coppa Italia, vince per 2-1. Dopo la sconfitta il laterale giallorosso Leonardo Spinazzola, autore del gol del momentaneo pareggio, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

La prima ora sbagliata, avete sofferto il loro pressing ed è mancata qualità. Quando avevate preso in mano la partita è arrivato il blackout difensivo che l’ha rimessa in discussione. È questa l’analisi?

“Sì, è una buona analisi. Più che qualità penso all’intensità, eravamo lenti e, invece, nella seconda parte del secondo tempo abbiamo attaccato con più aggressività. È mancato quello”.

Nella corsa Champions è un campionato pieno di alti e bassi. Che percentuale di gravità dai a questo di questa sera?

“La percentuale di gravità dipende da come ci rialziamo. Ci dobbiamo ricompattare, rialzare subito e ripartire domenica con la Juventus”.

La squadra ha le qualità per essere protagonista nella volata per il 4° posto?

“Certo, anche perché siamo un grande gruppo che ha un buon equilibrio sia nella vittoria sia nella sconfitta. Penso che lotteremo fino alla fine”.