As Roma, arriva la Legacy Collection, un omaggio ai colori dell’Alba: “Ispirata al passato ma con un design moderno” – FOTO

La Roma ha presentato la Legacy Collection, una linea che si ispira alla maglia della Società Sportiva Alba, una delle società dalla cui fusione, nel 1927, nacque il club giallorosso. Si tratta di un kit verde con una banda bianca all’altezza del petto, caratterizzato da un monogramma ASR su tutta la maglia, come spiegato sul sito del club capitolino. Non si tratta di un kit da gara, bensì di uno creato perché i tifosi giallorossi lo possano indossare tutti i giorni. Né la Lega Serie A né la Uefa, infatti, permettono ai club che non abbiano il verde come colore societario di utilizzarlo sulle maglie da gioco. “Ispirata al passato ma con un design moderno”, così l’ha descritta l’account della Roma su Twitter.

Questa la nota integrale della società giallorossa:

AS Roma e New Balance presentano la nuova Legacy Collection, una linea che omaggia e ricorda le origini del Club giallorosso attraverso un design ispirato all’iconica maglia della Società Sportiva Alba, una delle società dalla cui fusione, nel 1927, nacque l’Associazione Sportiva Roma.

Il Kit Legacy si presenta in verde con una banda di colore bianco all’altezza del petto.

Su tutta la maglia è presente un pattern caratterizzato da un monogramma ASR.

L’incontro tra un design contemporaneo e i dettagli che rimandano alle radici del Club, come lo stemma utilizzato dal 1933, restituisce una maglia unica nel suo genere. Uno stile che permette di esaltare qualsiasi outfit nato per essere esibito in città, sposando in pieno gli attuali trend di commistione tra moda e universo calcistico.

Come per la terza maglia, nella versione replica del kit, il crest è presente in versione olografica, che combina lo stemma circolare con quello con la lupa e il monogramma ASR.

Il concept della collezione pone così l’heritage del Club in una prospettiva nuova, fondendo i codici del look performance con elementi moderni. La Legacy Collection si compone inoltre di due capi pre-game, una giacca e una maglia verdi, entrambe espressione di un’estetica che unisce la tradizione a una componente street-style.

La creazione di questa linea incontra la volontà, da parte dell’AS Roma di custodire, raccontare e celebrare la propria storia e chi ne è stato protagonista.

La Società Sportiva Alba ha infatti rivestito un ruolo fondamentale non solo nel processo di fondazione del Club giallorosso, ma anche nei suoi primi anni di attività.

Dopo l’unione con l’Audace Club Sportivo arrivarono in dote il campo del Motovelodromo Appio, dove l’AS Roma giocò le sue prime partite, e un buon numero di calciatori della rosa della squadra del 1927-28.

