Stadio Roma: approvata la delibera sul pubblico interesse. Gualtieri: “Obiettivo 2027”. Il Ceo Berardi: “I Friedkin non cercano soci per l’impianto. Sarà da 62mila posti”

Oggi pomeriggio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia illustreranno alla stampa la delibera con cui la Giunta dichiarerà il pubblico interesse per il progetto relativo al nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’evento si svolgerà alle ore 14 nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Inoltre sarà presente anche il CEO della Roma Pietro Berardi.

14.45 – Seguono poi le parole del Ceo della Roma, Berardi: “Noi come Roma siamo molto contenti. Porto i saluti di Dan e Ryan Friedkin. Credono molto in questo progetto per proiettarci nell’olimpo del calcio Europeo. Abbiamo ricevuto pareri di 35 enti per la Conferenza dei Servizi. Sono stati molto chiari ed anche molto collaborativi. Il tutto ci permette di velocizzare il progetto. Una cosa importante è rispettare le date ed in Italia non è sempre così. Abbiamo portato la documentazione il 3 ottobre. Rispettare le date è fondamentale per mostrare a tutti cittadini, tifosi ed eventuali investitori quanto si crede in questo progetto. C’è stato un dialogo continuo e molta trasparenza. Tutte le carte sono state pubblicate on-line e sono accessibili per tutti. Credo che ci sia un dialogo molto aperto, abbiamo scelto una zona dove ci sono già trasporti anche se vanno migliorati. Abbiamo a cuore l’Ospedale Pertini e ci sono delle migliorie per la stazione Tiburtina. Sono orgoglioso di presentare a nome della Roma un progetto di rigenerazione urbana. Deve diventare un polo attrattivo per i turisti e per i cittadini recuperando un’area che al momento non è utilizzata al meglio. Vogliamo dare una casa anche ai tifosi della Roma e di chi vuole giocarci. Ho parlato con Gravina e lo Stadio della Roma farà parte di questo progetto per Euro 2032. Ci siamo scambiati messaggi anche come Abodi e spero che alcuni giovani possano esordire nel 2027 nell’anno del centenario sul nuovo Stadio. Capisco la curiosità e ci saranno 1000 domande su aspetti specifici del progetto. Oggi vorrei però dedicare spazio a questo momento. Sicuramente stiamo affrontando il discorso parcheggi e abbiamo anche alcune risposte. Come detto anche dall’ass. Veloccia abbiamo anche parlato con le Ferrovie dello Stato per Tiburtina. Prima ho parlato della chiarezza dei doveri. I pareri dei 35 enti sono stati fondamentali, il nostro team è già al lavoro sui parcheggi. L’impianto avrà 62mila posti. Il nostro obiettivo è avere entro la fine del 2023 il progetto definitivo, nel 2024 avviare i lavori ed essere pronti nel 2027. E’ una deadline sfidante ma la nostra è una lucida follia. Il disegno? Dan e Ryan Friedkin sono direttamente coinvolti nel disegno. Appena sarà definitivo il sindaco Gualtieri sarà il primo a vederlo. Credo che si capisca l’attenzione che abbiamo in questa fase. L’agenzia sarà Populous che ha costruito anche lo stadio del Tottenham a Londra. Gli espropri? Oggi preferiremmo non parlare dei dettagli. C’è un dialogo aperto e continuo. Il team della Roma è in costante contatto con il Comune e stiamo cercando la soluzione a queste cose. La famiglia Friedkin non cerca partner per lo stadio, vuole proseguire da sola in questo progetto al momento”.

Prima c’era stato l’intervento dell’assessore Veloccia: “Un lavoro duro e intenso. Costruttivo il lavoro con la Roma, abbiamo dimostrato come la nostra amministrazione può vincere queste sfide. Il 10 si è chiusa la Conferenza dei servizi preliminari ed in meno di un mese è stata fatta la delibera. Da questo punto di vista credo che questo progetto servirà non solo alla città come impianto moderno per i tifosi ma ridarà funzioni ad un quadrante come Pietralata che lo aspetta da troppo tempo. Ci saranno infrastrutture che collegheranno il quartiere Bologna con Pietralata. Oltre 16 ettari di verde e ci sarà un campus universitario con la Sapienza sempre in quella zona. Un grande investimento privato che darà però nuova linfa al pubblico. Grande lavoro anche dell’assemblea e c’è stata volontà di capire quanto fosse importante questo progetto. Poi comincerà fase di dibattito pubblico insieme alla Roma che però gestiremo noi. Deve servire per diffondere l’importanza di questo progetto, noi cambiamo un pezzo di Roma con questo progetto. Entro il 2023 l’obiettivo è avere il progetto definitivo e risolvere tutte le questioni emerse. In regione deve durare massimo 60 giorni la conferenza dei servizi. C’è grande capacità di valorizzare il pubblico come dimostrato anche con l’Expo”.

14.30 – Queste le parole di Roberto Gualtieri in conferenza stampa: “La Giunta comunale ha votato la delibera con cui dichiara di interesse pubblico il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La convocazione giunge dopo la delibera con cui si dichiara di interesse pubblico lo stadio della Roma a Pietralata. Siamo nei tempi previsti. La conferenza dei servizi preliminare ha visualizzato e chiuso con esito positivo il progetto di AS Roma per Pietralata. C’è interesse pubblico per il progetto. Ora ci sarà una nuova fase con la redazione del progetto definitivo che terrà conto delle prescrizioni della conferenza dei servizi preliminari. Aspetti che paiono risolvibili per avviare poi le fasi successive. Entro il 2023 si spera di arrivare al progetto definitivo. Poi ci sarà conferenza dei servizi deliberatoria. La società vuole lo stadio in funzione nel 2027 che sarebbe anniversario per la società. Ringrazio la Regione Lazio, tutti gli assessori e chi ci ha sostenuto in questo percorso. Grazie anche al dott. Berardi e alla Roma per la collaborazione. Noi vogliamo essere sobri concreti ed efficaci per rispettare i tempi e mettere in condizione la città di avere quest’opera. Non sarà solo per i tifosi ma un’occasione per riqualificare un quadrante con opere come parchi, parcheggi pubblici per oltre 15 ettari. Ci sarà adeguamento della stazione di Quintiliani in linea con gli standard più avanzati. Il progetto definitivo ci farà arrivare alla fine di un percorso che troppe volte si è arenato. Finalmente si può chiudere positivamente per la costruzione di uno stadio moderno che farà parte della candidatura per Euro 2032″.

14.30 – La giunta di Roma Capitale ha votato la delibera sul pubblico interesse del nuovo stadio della Roma. L’impianto dovrà sorgere nel quartiere di Pietralata. Lo ha annunciato in conferenza stampa in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Ceo della società Pietro Berardi.

13.30 – All’arrivo, si è fermato con i cronisti presenti l’assessore Maurizio Veloccia:“Oggi è una giornata importante, in Giunta approviamo la delibera sul pubblico interesse. Vogliamo dare le più ampie garanzie e le pretendiamo di rimando. Il fatto che ci siano Comitati contro indica che l’opera si può fare perché a Roma è impossibile non avere qualcuno contro. Ci aspetteranno sicuramente delle sorprese sottoterra, speriamo che quello che troveremo sia superabile e valorizzabile, ma non precluda l’opera”.



Fonte: LaRoma24.it