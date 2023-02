Roma-Salisburgo 2-0, MOURINHO: “Grande vittoria, partita dominata con zero rischi. Belotti merita gli applausi della gente”

Le parole di José Mourinho a Sky Sport dopo la splendida vittoria della Roma contro il Salisburgo:

Una partita perfetta

“Mi è piaciuto tutto, posso dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico e perché i ragazzi mi hanno aiutato tanto. Devo parlare di El Shaarawy perché l’ho dovuto sacrificare. Non c’era Tammy perché era solo disponibile per pochi minuti, non c’era Solbakken. El Sha doveva entrare per giocare 20-30 minuti, mi è dispiaciuto non farlo entrare prima perché sta facendo benissimo. Questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi, gliel’ho spiegato e lui l’ha accettato. Una grande vittoria contro una squadra di Champions League, di piena qualità”.

Il ritorno di Spinazzola?

“Intanto va detto che il calcio italiano va avanti, siamo 4 che siamo andati avanti. Inter, Milan e Napoli sono in vantaggio alle eliminatorie. Spinazzola è tornato molto forte nell’ultima partita, oggi di nuovo ha fatto una partita fantastica. Più facile per gli individui giocare bene quando la squadra gioca bene. La partita è stata tranquillissima, zero rischi, dominata, anche quando loro hanno avuto palla eravamo noi in controllo. La gente ha capito le dinamiche. Wijnaldum sta tornando, quando entra la musica è diversa”.

Lo stadio ha apprezzato Belotti

“Meritatissimo. Ci sono attaccanti che se non fanno gol non fanno niente. Lui quando non segna lavora tanto per la squadra. Al di là del gol, ha fatto una grandissima performance. Noi siamo felici, c’è la riconoscenza dello stadio per quello che ha fatto”.