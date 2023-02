Roma-Empoli: contusione lombare per Dybala

Allo Stadio Olimpico la Roma batte 2-0 l’Empoli, grazie ai gol di Ibanez e Abrahamad inizio primo tempo, nella 21a giornata di campionato. Al 70° minuto di gioco Paulo Dybala lascia il campo, sostituito da Edoardo Bove: per l’argentino in panchina ghiaccio sulla schiena, zona dove nel corso del primo tempo ha subìto una forte botta da un avversario e per cui ha ricevuto le cure del caso dallo staff medico giallorosso. Il 21 giallorosso, come appreso successivamente, ha accusato una contusione lombare.