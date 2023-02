Lecce-Roma, WIJNALDUM: “Felice del ritorno in campo, servirà tempo per tornare ai miei livelli” (VIDEO)

Allo stadio Via del Mare la Roma pareggia 1-1 con il Lecce nella 22esima giornata di campionato. La partita è stata una tappa importante per Gini Wijnaldum: il centrocampista è tornato a giocare dopo l’infortunio subìto in estate e il lungo recupero. L’olandese ha poi parlato ai microfoni dei cronisti:

WIJNALDUM A SKY SPORT

Soddisfatto del tuo ritorno in campo?

“Sì, sono molto felice. Lo ero già quando ho potuto aggregarmi agli allenamenti del gruppo, all’inizio serviva una cautela particolare dopo l’infortunio. Quando ho ricevuto la luce verde dal dottore mi sono sentito di nuovo un giocatore, oggi ancora di più perché posso giocare ad un livello competitivo”.

Come ti senti fisicamente dopo i primi minuti in campo?

“Abbastanza bene. Non sono ancora al livello ottimale, ma è normale perché per 5 mesi e mezzo mi sono allenato da solo, tanta corsa, e non è la stessa cosa allenarsi con la squadra e giocare le partite. Servirà del tempo per tornare ai miei livelli. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare”.

Cosa pensi del calcio italiano?

“Ho giocato solo pochi minuti, ma mi sembra un calcio tecnico e le squadre sono tattiche, quindi è difficile fare gol perché tutti sanno cosa fare, quando difendere e quando attaccare. Spero a fine stagione di poter dare un’opinione più approfondita, in ogni caso non è la stessa cosa guardare il campo dalla tribuna”.

WIJNALDUM A ROMA TV+

“Penso sia stata una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo giocato bene e creato delle buone occasioni. Abbiamo iniziato bene la ripresa, ma poi abbiamo avuto qualche difficoltà perché il Lecce spingeva di più e il pubblico sosteneva a gran voce la squadra. E in campo non era facile giocare, non è stato il campo migliore su cui abbiamo giocato in questa stagione. Il secondo tempo è stato più complicato del primo ma, nel complesso, abbiamo disputato una buona partita. Sono molto contento perché dopo cinque mesi di duro lavoro, in seguito all’infortunio, posso finalmente dire di essere tornato e di essere di nuovo un calciatore. Posso dire che è stato un bel momento per me, anche se sono stati solo dieci minuti e in una fase complicata della partita. Me li sono comunque goduti. Perché dopo cinque mesi e mezzo di duro allenamento ho potuto di nuovo scendere in campo. Spero di giocarne sempre di più per aiutare la squadra”.