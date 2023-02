Lecce-Roma, MOURINHO: “Campo orribile. Bene Abraham, non accuso i giocatori. L’arbitro ha fatto il suo lavoro, ma manca il secondo giallo a Strefezza”

Al Via del Mare la Roma pareggia col Lecce nella 22esima giornata di campionato: sbloccano i padroni di casa sfruttando l’autogol di Ibañez, risponde Dybala per l’1-1 finale. Dopo la gara il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Due punti persi o un punto guadagnato?

“Partita difficile. Dal nostro atteggiamento si è visto che non volevamo questo risultato, ma bisogna essere onesti e dire che è stata una partita dura e intensa. Campo orribile, alcuni giocatori hanno avuto problemi. Abbiamo avuto le possibilità per fare il secondo gol, ma è stato comunque difficile. Ai miei giocatori non dirò niente di negativo, ma non è il risultato che volevamo. È difficile dire due punti persi, abbiamo un punto in più di quando siamo arrivati qui”.

Un po’ più di precisione sotto porta avrebbe aiutato.

“Abraham ha giocato bene. L’ultima cosa che faccio è accusare i giocatori per un errore individuale. Ha sbagliato, ma il portiere ha fatto delle buone parate. È la tipica partita in cui non avrai mai 10 occasioni, ma devi sfruttare le 5/6 che hai. Il Lecce è aggressivo e forte sulle seconde palle. Partita difficile, me l’aspettavo. Ovviamente volevamo vincere, ma non sono dispiaciuto”.

È soddisfatto della prestazione?

“Sì, è questo il feeling. Ho visto che i giocatori non erano felici per il risultato e questo mi piace, è fantastico vedere questa evoluzione nella testa dei miei. Due/tre anni fa la Roma avrebbe perso sicuramente, ora abbiamo questa mentalità. Il Lecce ha fatto la sua partita, ha lottato fino all’ultimo. Abbiamo gli stessi punti del Milan, non ce lo aspettavamo all’inizio della stagione. Noi continuiamo a lottare. Wijnaldum ha giocato gli ultimi minuti, gli manca ancora intensità. Belotti sta raggiungendo una condizione fisica che gli permetterà di essere utile per noi. Ora inizieranno le difficoltà e giocheremo tre partite a settimana. Sono assolutamente contento dei ragazzi”.

Rammarico nei confronti del l’arbitraggio?

“Ho parlato con Aureliano. È stata una partita difficile per tutti, anche per lui. Gara aggressiva, veloce e con molti contrasti. L’arbitro ha fatto il suo lavoro, ma manca il secondo giallo a Strefezza, che avrebbe potuto cambiare la partita. Aureliano ha dato il meglio e ha lasciato giocare, favorendo la bellezza. Buona partita”.