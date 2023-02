Lecce-Roma, EL SHAARAWY: “Obiettivo Champions, abbiamo le carte in regola per raggiungerlo”

La Roma fa tappa a Lecce per sfidare la squadra di Baroni nella 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio, previsto per le 18.00 allo stadio Via del Mare, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Siete nelle prime quattro posizioni: a livello mentale cambia inseguire o essere inseguiti?

“La classifica è molto corta, il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare in Champions. È chiaro che vincendo ed essendo sopra alle altre ci dà una spinta e una fiducia in più per vincere ancora, ma il nostro obiettivo deve restare la Champions e abbiamo tutte le carte in regola per raggiungerlo”.