Europa League, SALISBURGO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Confermato l’11 di Lecce

Torna in scena l’Europa League. La Roma è ospite, alle 18.45, del Salisburgo alla Red Bull Arena nella gara d’andata dei playoff della competizione europea. Per la sfida contro gli austriaci José Mourinho si affida alla formazione che ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro il Lecce: davanti a Rui Patricio il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibañez, in mezzo al campo Cristante e Matic. Sulla corsia destra spazio ancora a Zalewski e a sinistra ad El Shaarawy. Davanti Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Torna, invece, a disposizione del tecnico anche Rick Karsdorp.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor.

A disp.: Walke, Stejskal, Van Der Brempt, Onguene, Baidoo, Adamu, Kjaergaard, Koita, Sesko, Forson, Gloukh, Bernardo.

All.: Jaissle.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Volpato.

All.: Mourinho.

Arbitro: Dennis Higler. Assistenti: Andreas Söderqvist – Eduard Beitinger. IV uomo: Adam Ladebäck. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Günter Perl.