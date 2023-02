Europa League, ROMA-SALISBURGO: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini e Dybala alle spalle di Belotti. Abraham in panchina

Roma contro Salisburgo, secondo atto. Alle 21.00 allo Stadio Olimpico – sold out – la Roma ospita la squadra austriaca nel ritorno del playoff di Europa League: si riparte dall’1-0 per il Salisburgo alla Red Bull Arena, con i giallorossi che dovranno ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale della competizione. Confermato il terzetto difensivo, sulle fasce spazio a Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo al campo il tecnico si affida alla coppia Cristante-Matic. Pellegrini e Dybala recuperano e supportano Belotti in attacco mentre Abraham, dopo la ferita sulla palpebra inferiore, si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, El Shaarawy, Abraham.

All.: Mourinho.

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Bernardo, Solet, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Kjaergaard; Adamu, Okafor.

A disp.: Walke, Stejskal, van der Brempt, Onguene, Baidoo, Koita, Sucic, Sesko, Forson, Gloukh.

All.: Jaissle.

Arbitro: Vinčić. Assistenti: Klančnik -Kovačič. IV uomo: Obrenovič. VAR: Kajtazovic. AVAR: Jug.