Roma, scelto Ziyech per sostituire Zaniolo

Fuori Nicolò Zaniolo, dentro Hakim Ziyech. Ecco il piano a sorpresa della Roma per chiudere il mercato di gennaio con il doppio “botto” e puntare a un posto in Champions League. Un piano a cui guarda con interesse anche il Milan. La novità è che i giallorossi hanno bloccato l’attaccante marocchino classe 1993 del Chelsea. Ziyech non rientra nei piani futuri dei Blues ed è stato offerto a vari club italiani a partire dalla scorsa estate. L’agente ha flirtato a lungo con il Milan, ma la Roma ha messo la freccia ed è pronta a prenderlo.

L’operazione non è semplice perché Ziyech ha ancora due anni e mezzo di contratto al Chelsea, con uno stipendio da circa 6 milioni netti a stagione. Per sfruttare i benefici del Decreto Crescita e risparmiare sulle tasse la Roma dovrebbe tesserarsi per almeno due anni, ecco perché non si può escludere che lo compri a titolo definitivo accordandosi con il Chelsea per un indennizzo di pochi milioni e spalmando l’ingaggio di Ziyech su quattro anni.

Si spiega così l’improvvisa accelerazione sulla cessione di Zaniolo, che va chiusa prima di prendere Ziyech. Al momento le proposte sono almeno due: il Tottenhamchiede Zaniolo in prestito con un obbligo di riscatto non troppo “certo”, il Brighton lo vuole comprare. L’affare si può chiudere a circa 25 milioni compresi i bonus, la Roma vuole una soluzione definitiva. I giallorossi tengono in vita anche l’alternativa Gerard Deulofeu dell’Udinese.

Il Milan, che non intende svenarsi per Ziyech, sta osservando la situazione con grande interesse. Aveva pensato di fiondarsi su Zaniolo a giugno, quando mancherà un solo anno alla scadenza del suo contratto con la Roma, ma ora sta valutando di inserirsi subito nell’affare qualora le squadre inglesi non dovessero trovare un accordo con i giallorossi.

Fonte: Tuttosport