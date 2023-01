Roma-Fiorentina: Zaniolo out per sindrome influenzale

Niente Fab Four per Josè Mourinho. Stando a quanto riporta il sito dedicato al calciomercato, Nicolò Zaniolo sarebbe fuori dalla lista dei convocati per il match di stasera contro la Fiorentina a causa di un virus intestinale che lo ha debilitato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il calciatore ha avuto febbre fino a ieri ed oggi le sue condizioni sono in miglioramento, ma comunque non è pronto a scendere in campo per disputare la partita in programma all’Olimpico alle 20.45

Fonte: calciomercato.it

