Roma-Bologna, CRISTANTE: “Manca cattiveria per chiudere le partite. Complimenti a Tahirovic” – VIDEO

Con Mourinho squalificato, è Bryan Cristante a presentarsi in conferenza stampa nel post partita di Roma-Bologna. Dopo la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Pellegrini nella prima sfida del 2023, il numero 4 giallorosso ha parlato con i cronisti. Le sue dichiarazioni:

Sembravate tutti un po’ più vicini, Tahirovic si è calato in questo contesto o siete migliorati perché lui ha caratteristiche diverse?

“Gli faccio i complimenti per la sua partita, non è mai facile, può solo crescere. Quando i singoli fanno bene il merito è della squadra, quando la squadra gira le prestazioni dei singoli migliorano”.

Anche gli attaccanti hanno dato una mano, che idea hai avuto dell’approccio della squadra nel difendere il risultato?

“A fine partita non siamo riusciti a trovare il secondo gol, verso la fine ci siamo abbassati, ma siamo stati bravi a rischiare poco a parte l’angolo alla fine. C’è stata una buona gestione”.

La Roma ha tenuto poco possesso palla, come si legge questo dato?

“Dopo aver trovato il vantaggio abbiamo gestito la partita, il possesso palla del Bologna è stato sterile, ci andava bene così. Ci sta avere un po’ meno il pallone”.

Più volte abbiamo visto che dopo il vantaggio ci si abbassa. Cosa manca in fase di costruzione?

“Ci manca chiudere le partite. A volte creiamo, poi ci manca un po’ di cattiveria negli ultimi metri per chiudere le partite prima e finirle un po’ più tranquillamente”.

——————————————————————————-

CRISTANTE A ROMA TV+

“Era fondamentale vincere, soprattutto perché giocavamo in casa. Non c’erano risultati oltre la vittoria e l’abbiamo portata a casa”.

Altre concorrenti hanno avuto delle difficoltà, questo forse dà ancora più valore alla vittoria di oggi.

“Sì, nessuno sapeva come sarebbero tornati i calciatori tra il Mondiale e la pausa, non era per niente una partita facile. Siamo entrati subito con la testa giusta e questo era fondamentale per far vedere che siamo pronti per questa seconda parte di stagione”.

La lucidità che è mancata oggi si ritrova giocando.

“Sì, la partita è sempre diversa dagli allenamenti. Oggi era la prima, ma partita dopo partita la brillantezza verrà automatica”.