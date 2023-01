Calciomercato Roma, si decide tutto nella notte: incontro tra i dirigenti del Bournemouth e la dirigenza giallorossa

Hotel De Russie, pieno centro della Capitale. Non è solo il luogo dove ieri sera si è festeggiato il compleanno dello “Special One” ma anche un posto dove portare avanti trattative di mercato.

Si perché i dirigenti del Bournemouth sono in volo verso Milano (dove incontreranno probabilmente Vigorelli, agente di Zaniolo) prima di spostarsi a Roma in tarda serata.

Il club inglese, di proprietà americana (conosciuta da Dan Friedkin) è pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 5 milioni dopo aver presentato l’offerta da 35 milioni bonus compresi (e 10% di rivendita) alla Roma.

Offerta già accettata dal club, ora resta da convincere il giocatore.

Probabilmente per ammorbidire le richieste di Zaniolo potrebbe essere inserita una clausola che prevede la possibilità di liberarsi (con circa 20 milioni) in caso di retrocessione degli inglesi in Championship. A quel punto il Milan potrebbe palesarsi a giunto e riportalo in Italia. Questa notte sarà decisiva, in un senso o nell’altro.