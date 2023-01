Continua a tener banco in casa Roma il futuro di Rick Karsdorp. Come riporta Gianluca DI Marzio, il giocatore piace sia in Serie A che in Premier. L’ultima offerta viene dal Monza, con il club brianzolo che ha proposto ai giallorossi un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma il problema vero è lo stipendio elevato del giocatore. Sullo sfondo anche Southampton e Bournemouth, che hanno sondato l’olandese ma senza approfondire ancora il discorso.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

