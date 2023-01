Calciomercato Roma: accordo Zaniolo-Milan sull’ingaggio, ma ancora nessuna offerta ai giallorossi

Il Milan non ha ancora formalizzato un’offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo. Come spiegato a Calciomercato – L’Originale dal giornalista Gianluca Di Marzio, per il classe ’99 i giallorossi continuano a chiedere un prestito con obbligo di riscatto non condizionato ad almeno 30 milioni di euro. Al momento, inoltre, da Trigoria non filtrano aperture a modalità di trasferimento diverse.

Fonte: Sky Sport

Sul proprio sito, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiunge alcuni dettagli sulla trattativa che riguarda Nicolò Zaniolo. Il classe 99′ vuole trasferirsi al Milan e aspetta il via libera della Roma per lasciare la capitale. Inoltre, se i rossoneri non riuscissero ad arrivare al numero 22 giallorosso a gennaio, tornerebbero all’attacco durante l’estate, avendo già un accordo con il giocatore sulla base di 3.5-3.7 milioni più bonus a stagione.

Fonte: Alfredopedulla.com

