UFFICIALE: Tripi ceduto a titolo definitivo al Mura a zero. I giallorossi manterranno il 30% sulla futura rivendita (COMUNICATO e FOTO)

Filippo Tripi lascia la Roma: il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo al Mura, club che milita nel principale campionato sloveno. L’addio del ventenne non porterà denaro, almeno inizialmente, nelle casse della società. La Roma ha infatti venduto il classe 2002 a zero, ma manterrà il 30% sulla futura rivendita. Questo il comunicato: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mura per la cessione a titolo definitivo Filippo Tripi. Il calciatore si trasferirà nella squadra della massima serie slovena a partire dal 2 gennaio 2023.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Tripi ha collezionato due presenze in Prima Squadra, facendo il suo esordio in Cluj-Roma di Europa League nel novembre del 2020.

Il Club augura a Filippo le migliori fortune per il futuro”.

Questo il comunicato del Mura: “I bianconeri hanno un nuovo centrocampista e rappresenta il loro primo colpo nella finestra di calciomercato invernale. Filippo Tripi, centrocampista di 20 anni che può giocare in diverse posizioni, arriva dalla “Città Eterna”. Tripi ha fatto parte della prima squadra della Roma, affermandosi come capitano della Primavera, per la quale ha fornito sei gol e dieci assist in 87 partite.

Tripi ha fatto il suo debutto con la prima squadra il 26 novembre 2020, quando ha esordito in una partita di Europa League contro il Cluj, in Romania. Dalla fine del suo periodo nelle giovanili, si è allenato sotto la guida di José Mourinho e ora cercherà di ottenere più minuti in bianconero. Tripi ha firmato un contratto con il Mura fino al 30.6.2025″.

Robert Kuzmič: “Il trasferimento di Filippo Tripi al Mura è il primo per i bianconeri da uno dei cinque campionati più forti del mondo. Siamo estremamente felici e orgogliosi che Filippo abbia visto nel Mura il passo giusto per affermarsi nel calcio, perché è desideroso di dimostrare quanto vale e vuole progredire. Diversi club erano interessati a lui e il fatto che abbia scelto noi è indice del buon lavoro svolto. Questa è un’ulteriore prova della nostra strategia di dare ai giovani calciatori che vedono nei bianconeri un trampolino di lancio per la loro carriera internazionale la possibilità di farsi un nome. Vogliamo anche rafforzare la nostra collaborazione con la Roma e questo è il primo passo in tal senso”.

Filippo Tripi: “Sono estremamente felice di essere qui. Appena la società mi ha contattato, ho parlato con il mister e mi è subito piaciuto il progetto che mi ha presentato. È stato proprio per l’ambizione del club che ho scelto il Mura, anche se avevo altre offerte. Ho già visto i video dei tifosi e non vedo l’ora di esultare davanti a loro”.

