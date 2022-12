Roma-Cadice, l’analisi tattica del match: tutti gli spunti della prima amichevole in Portogallo

La Roma trova subito difficoltà nella prima uscita in terra lusitana contro il Cadice. Un pesante 3/0 maturato anche per colpa di un’espulsione eccessiva comminata dall’arbitro ai danni di Viña nel primo tempo. Pochi spunti positivi per Mourinho che si ritrova a fare i conti con i soliti problemi, accentuati da una scontata condizione approssimativa.



Se analizziamo il match dal punto di vista tattico, oltre ai tre gol subiti, ci sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

