ROMA-CADICE 0-3: Svilar ne combina di tutti i colori, a completare l’opera ci pensa l’arbitro

Dopo il ricordo di Sinisa Mihajlovic – Roma anche con il lutto al braccio -, da subito gli spagnoli si mostrano più pericolosi e più avanti nella condizione fisica: la prima occasione è per il Cadice con Lozano che, sfruttando l’errore in fase di costruzione di Svilar, serve Alejo che conclude mandando però fuori la sfera di gioco. Al 23′ sblocca Alcaraz, servito da Ocampo da sinistra, che indisturbato batte col destro il portiere giallorosso. La reazione, e il primo squillo giallorosso, arriva con Abraham che in area si gira col destro e conclude trovando la respinta in due tempi di Ledesma. Sale, però, la tensione in campo e al 38′ il direttore di gara mostra un cartellino rosso, che sembra comunque eccessivo, a Viña per un fallo ai danni di Alejo. Si va a riposo con la Roma in svantaggio e inferiorità numerica.

La ripresa si apre con 8 cambi: dentro Celik, Smalling, Ibañez, Spinazzola, Cristante, Camara, Volpato e Shomurodov, del primo tempo restano in campo solo Svilar e Kumbulla. E tra i subentrati il più attivo è sicuramente Volpato, ma il Cadice al 68′ raddoppia con Bongonda che da posizione defilata inganna e batte Svilar di sinistro. Mourinho concede qualche minuto anche a Zalewski, questa volta in posizione offensiva, richiamando in panchina Volpato. Di nuovo, però, nervosismo in campo e questa volta i protagonisti sono Cristante e Sobrino, entrambi poi sanzionati dall’arbitro. Sul finale arriva anche il tris degli spagnoli con un sinistro al volo di Negredo che chiude la sfida.

Fonte: LaRoma24.it

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Mancini (46′ Smalling), Kumbulla, Viña; Karsdorp (46′ Celik), Bove (46′ Ibanez), Matic (46′ Cristante), El Shaarawy (46′ Spinazzola); Zaniolo (46′ Volpato, 80′ Zalewski), Pellegrini (46′ Camara); Abraham (46′ Shomurodov).

A disp.: Boer.

All.: Mourinho.

CADICE: Ledesma (46′ David Gil); Fali (46′ Liebanas), Alcaraz, Alex (64′ Jose Mari), Lozano (64′ Carlos), Alejo (64′ Bongonda), Brian Ocampo (32′ Genar, 64′ Alvaro), Lucas Perez (46′ Negredo), Arzamendia (64′ Espino), Luis Hernandez (64′ Sobrino), Lautaro (64′ San Emeterio).

A disp.: Mabil, Iza.

All.: Sergio González.

Arbitro: Vitor Ferreira. Assistenti: Fabio Silva – André Costa. IV uomo: José Bessa.

Reti: 23′ Alcaraz (C), 68′ Bongonda (C). Note: ammoniti Alejo (C), Fali (C), Sobrino (C), Celik (R), Cristante (R). Espulso Vina (R). Recupero: 5′ pt, 2′ st. Spettatori: circa 400.