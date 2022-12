Ritiro Portogallo, ROMA-RKC WAALWIJK 3-0: vittoria giallorossa con le reti di Abraham, El Shaarawy e Zaniolo

La Roma vince 3-0 l’ultima amichevole in terra portoghese contro i portoghesi dell’ RKC Waalwijk. I giallorossi partono forte e trovano il vantaggio dopo tre minuti con Abraham, che chiude in porta un uno-due con El Shaarawy. Al 19′ il Faraone si mette in proprio e spinge in porta un assist al bacio di Zaniolo. Gol e assist anche per il numero 22, che a inizio ripresa sfrutta il passaggio di Abraham, salta un avversario e deposita in porta la terza rete giallorossa.

Amichevole, quella contro gli olandesi, utile anche per le indicazioni tattiche che ha lasciato. Nel primo tempo, infatti, José Mourinho ha schierato i suoi con un 4-2-3-1, con Zalewski in posizione di terzino sinistro e il trio formato da Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Abraham. Nella ripresa, invece, lo Special One è tornato al consueto 3-4-1-2.

IL TABELLINO

Roma: Rui Patricio; Celik (46′ Karsdorp), Kumbulla, Ibanez (61′ Vina), Zalewski (46′ Spinazzola); Bove (61′ Camara), Matic (46′ Cristante); Zaniolo (61′ Shomurodov) Pellegrini (61′ Volpato), El Shaarawy (46′ Mancini); Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Smalling.

All.: Mourinho

RKC Waalwijk: Pereira; Nieuwpoort (46′ Bakari), Adewaye (61′ Gaari), van den Buijs (61′ Wouters); Lelieveld (46′ Augustijns), Oukili (61′ Seuntjens), Anita (61′ Felida), Clenant (61′ Lokesa), Latonda (61′ Bieirigh); Jozefzoon (61′ Kujpers), Vroegh (46′ Bel Hassani).

A disp.: Vaessen.

All.: Oosting

Arbitro: Brazao. Assistenti: Sancho-Viegas. IV Uomo: Salema.

Marcatori: 3′ Abraham, 19′ El Shaarawy, 48′ Zaniolo.