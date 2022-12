Ritiro Portogallo, ROMA-CASA PIA 1-0: decide El Shaarawy. Contusione alla tibia per Pellegrini

Dopo aver rimediato 3 gol dal Cadice, la Roma vince il secondo test in Portogallo: all’Estadio Municipal di Albufeira i giallorossi battono 1-0 il Casa Pia grazie ad un gol di El Shaarawy. José Mourinho torna alla più collaudata difesa a 3, composta da Smalling, Mancini ed Ibañez, sceglie Cristante e Bove a centrocampo con Celik e Zalewski esterni di centrocampo, mentre Pellegrini supporta il duo Zaniolo-El Shaarawy.

Buona partenza dei giallorossi con il colpo di testa vincente di Ibañez annullato per posizione di fuorigioco del difensore, poi le occasioni sprecate da El Shaarawy prima del gol del 92 giallorosso al 34′: servito in profondità da Matic, El Shaarawy si accentra in area e col destro batte Bravim. Il primo tempo termina con i giallorossi in vantaggio, che sfiorano il raddoppio con Zaniolo, ma anche con una brutta notizia per Mourinho: al 32′ Pellegrini è costretto al cambio, sostituito da Matic, per una forte contusione alla tibia sinistra. Nella ripresa i ritmi si abbassano, la Roma rischia pochissimo e gestisce il possesso: il tecnico dà spazio e minutaggio per ritrovare la condizione anche a Kumbulla, Spinazzola, Abraham e Shomurodov. Anche nel finale di gara una nota stonata per i giallorossi: Smalling accusa un problema alla caviglia sinistra. Giovedì la Roma chiuderà il ritiro portoghese con l’amichevole con il RKC Waalwijk.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Mancini (46′ Kumbulla), Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski (64′ Spinazzola); Pellegrini (32′ Matic); Zaniolo (78′ Shomurodov), El Shaarawy (64′ Abraham).

A disp.: Boer, Viña, Karsdorp, Camara, Volpato.

All.: Mourinho.

CASA PIA: João Bravim (46′ Ricardo Batista); João Nunes (46′ Leo Bolgado), Vasco Fernandes (46′ Fernando Varela), Zolotic (86′ Rogerio Fernandes); Lucas Soares (65′ Fereira), Baro (46′ Cuca), Neto (46′ Yan Eteki), Taira (46′ Kuni), Lelo (75′ Vitó); Diogo Pinto (46′ Godwin, 65′ Poloni), Rafael Martins (46′ Clayton).

A disp.: Carnejy.

All.: Filipe Martins.

Arbitro: Ricardo Baixinho. Assistenti:Marcio Azevedo – Ricardo Carreira. IV uomo:Pedro Viegas.

Rete: 34′ El Shaarawy (R).

Note: ammonito Godwin. Recupero: 1′ pt, 2′ st.