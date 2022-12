Calciomercato Roma: piace Juranovic del Celtic. Possibile operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a fine stagione

La Roma è molto attiva sul mercato ed è alla ricerca di un terzino destro nonostante Rick Karsdorp si è allenato in gruppo ed è anche partito con la squadra in Portogallo per svolgere il ritiro. Il nuovo nome nella lista dei desideri è Josip Juranovic del Celtic, il quale si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar con la Croazia. Il club scozzese lo valuta 6 milioni di euro e l’operazione potrebbe concretizzarsi in prestito gratuito con obbligo di riscatto in estate. Su di lui ci sono diverse società interessate, su tutte il Torino, che ha già avviato i primi contatti.

Fonte: Sky Sport