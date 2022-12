Calciomercato Roma, Fulham su Karsdorp: i giallorossi vogliono cederlo solo a titolo definitivo, richiesta di 12 milioni

Ad una settimana dalla ripresa del campionato, in casa Roma tiene banco anche il calciomercato e la situazione di Rick Karsdorp. Secondo il portale specializzato di mercato, José Mourinho vuole la cessione dell’olandese ma il club vuole cederlo solo a titolo definitivo. C’è da registrare l’interesse del Fulham che spinge per l’acquisto del terzino destro, che sarebbe pronto a dare il suo ok al trasferimento, ma le richieste della società giallorossa complicano la trattativa: la Roma vuole cederlo a titolo definitivo, senza formule in prestito, e chiede una cifra considerata elevata, 12 milioni di euro.

Fonte: calciomercato.it

