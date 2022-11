Zaniolo: ricorso accolto dall’Uefa. Ma resta in forte dubbio per il Ludogorets

Una buona notizia alla vigilia dell’ultimo impegno di Europa League: Nicolò Zaniolo potrà essere a disposizione per la sfida di domani contro il Ludogorets, salvo problemi fisici con l’infortunio che l’ha costretto al cambio in Verona-Roma.

L’Uefa, infatti, ha accolto il ricorso della Roma riducendo da 3 a 2 le giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel finale col Betis.

Nonostante il buon esito del ricorso, Zaniolo rimane a forte rischio per la partita di domani: il calciatori avverte ancora dolore e pare più facile rivederlo in campo direttamente domenica in occasione del derby. Anche Mourinho in conferenza stampa ha confermato che le condizioni del giocatore andranno valutate in queste ore…