ROMA-SALISBURGO: info biglietti. Prelazione per gli abbonati Serie A da oggi al 21 novembre, la vendita libera dal 1° dicembre

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato le informazioni per l’acquisto dei biglietti del match contro il Salisburgo valido per il ritorno dei playoff di Europa League, in programma il 23 febbraio 2023 alle ore 21. La vendita è partita oggi e fino alle 11.59 del 21 novembre sarà riservata agli abbonati Serie A. A partire dalle ore 12 del 21 novembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 1° dicembre, gli abbonati Coppe per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prevendita, mentre la vendita libera avrà inizio alle ore 12 del 1° dicembre.

Questo il comunicato integrale della società giallorossa:

La partita nel 2023, ma i biglietti da subito. Dalle 15 del 10 novembre, infatti, parte la vendita per Roma-Salisburgo.

La gara è in programma il 23 febbraio alle 21 allo stadio Olimpico, vale il playoff di ritorno di Europa League e mette in palio l’accesso agli ottavi di finale.

Oltre che con i metodi tradizionali di pagamento, si potrà acquistare anche tramite Klarna, il servizio che permette di pagare i biglietti in 3 rate senza interessi e commissioni (è possibile approfittarne per ogni partita della Roma).

La vendita si articolerà in tre fasi e inizierà coinvolgendo gli abbonati di Serie A.

Andiamo a saperne di più.

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 22-23

A partire dalle ore 15 di giovedì 10 novembre e fino alle ore 11.59 di lunedì 21 novembre, gli abbonati Serie A per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario Centrale Sud (dalla fila 17 alla fila 25), non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

FASE 2 – PREVENDITA ABBONATI COPPE 22-23

A partire dalle ore 12 di lunedì 21 novembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 1° dicembre, gli abbonati Coppe per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prevendita ad un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Si informa i tifosi che la fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento coppe (non titolari di abbonamento Serie A).

FASE 3 – VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di giovedì 1° dicembre 2022. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati Serie A e Coppe 2022-23, potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra. Per procedere sarà necessario cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Il prezzo dedicato per l’acquisto dei biglietti extra sarà utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a due biglietti per singola transazione.

PREZZI E RIDUZIONI

Il costo dei biglietti parte da un minimo di 14 ad un massimo di 75 euro. Sono previste riduzioni per gli under 16 nel settore di Tribuna Tevere.

Il ridotto, per le persone disabili su sedia a rotelle o invalidi al 100% con accompagnatore (20 euro), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

PUNTI VENDITA

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30)

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo giorno partita) – Viale delle Olimpiadi, 61

ALTRE INFORMAZIONI

AS Roma raccomanda e consiglia di NON acquistare titoli d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali.

Per informazioni e assistenza, puoi compilare il form cliccando qui o puoi contattare il nostro CONTACT CENTER al numero 06.89386000 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30).

Il cambio utilizzatore per i titoli acquistati a tariffa “RIDOTTO PRELAZIONE”, “PROMO ABBONAMENTO AS ROMA”, “PROMO ABBONAMENTO COPPE”, “INTERO” e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone su sedia a rotelle o invalidi al 100% è disponibile cliccando qui.

Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2017, potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

Fonte: asroma.com

