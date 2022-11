Roma-Ludogorets, le FORMAZIONI UFFICIALI: gioca Viña dal 1’. Davanti spazio a Belotti

Senza lo squalificato Mancini, Mourinho sceglie Viña in difesa con Smalling ed Ibañez, schiera El Shaarawy, reduce dal gol contro il Verona in campionato, sulla corsia sinistra e manda in campo Matic a centrocampo con Camara e Pellegrini. In attacco la coppia Belotti-Abraham. Zaniolo torna a disposizione in Europa League, dopo che l’Uefa ha ridotto la sua squalifica, e si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Viña; Karsdorp, Camara, Matic, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Cristante, Shomurodov, Celik, Zaniolo, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Cherubini.

All.: Mourinho.

LUDOGORETS: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey.

A disp.: Sluga, Hristov, Terziev, Goncalves, Tissera, Despodov, Gropper, Nonato, Cafumana, Plastun, Yankov, Delev.

All.: Simundza.

Arbitro: Dabanović. Assistenti: Djukić – Todorović. IV uomo: Savović. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Frankowski.