Roma-Ludogorets, l’analisi tattica della partita: tutti i dettagli del match

La Roma centra la qualificazione in Europa League grazie ad una vittoria in rimonta contro il Ludogorets. Primo tempo decisamente sotto tono per i giallorossi, che vanno in svantaggio con il gol di Rick. Decisamente diversa la ripresa, quando cambiano sia interpreti che atteggiamento. A spaccare il match è Nicolò Zaniolo, che prima si procura due rigori e poi chiude i giochi con un’azione personale.



Se analizziamo il match dal punto di vista tattico ci sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

https://www.instagram.com/p/CkicFaJrElA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



https://www.instagram.com/p/Ckh1uAsIoSy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



https://www.instagram.com/p/Ckh1FVfop6d/?igshid=YmMyMTA2M2Y=