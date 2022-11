Roma-Lazio, CRISTANTE: “Loro bravi a chiudersi, ci è mancato il guizzo finale per il gol”

Nel derby passa la Lazio per 1-0: all’Olimpico decide la rete di Felipe Anderson alla mezz’ora del primo tempo che sfrutta un grave errore in disimpegno di Roger Ibanez. Dopo la sfida, valida per la 13esima giornata di campionato, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Manca la forza fisica o mentale?

“Mentalmente no, sicuramente ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Ci hanno lasciato giocare e si sono chiusi. Non siamo riusciti ad avere quel guizzo finale per fare gol”.

È stato più demerito vostro o un merito della Lazio che ha chiuso tutti gli spazi?

“Si sono abbassati tanto, ma sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Sono stati bravi a chiudersi lì, non era facile”.

Alla Roma è mancato quel giocatore che riesce a saltare l’uomo e a creare superiorità.

“Sia a centrocampo sia in attacco potevamo fornire palloni migliori. Ci è mancata la palla finale, il tiro in porta”.

CRISTANTE A ROMA TV+



“Sono stati bravi a chiudersi sin dall’inizio, anche prima del gol, e poi sono rimasti là. A noi è mancato il guizzo del gol, non siamo riusciti a farlo”.

Si vince e si perde tutti insieme.

“Assolutamente, quando si perde lo si fa tutti quanti, dal portiere all’attacco. Ora vedremo cosa fare meglio e ci prepareremo per mercoledì”.

Mancano due partite prima della sosta.

“Dobbiamo vincere assolutamente le ultime due per avere una buona classifica e poi ripartire a gennaio stando lì davanti”.