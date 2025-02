Porto-Roma, RANIERI: “L’arbitro aspettava qualcosa per farli vincere, non meritava il saluto. Rosetti è lo stesso che ha mandato Taylor a Budapest”

Al do Dragão la Roma pareggia col Porto nella gara d’andata dei playoff di Europa League: finisce 1-1, con i giallorossi in inferiorità numerica nel finale per l’espulsione per somma di ammonizioni di Bryan Cristante. Dopo la sfida il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

POSTPARTITA

RANIERI A SKY SPORT

Roma troppo sorpresa sul gol..

“Sì, soprattutto perché abbiamo chiesto il cambio e il guardalinee lo sapeva. Credo che sia stata una partita bellissima, siamo venuti qui per vincere. Abbiamo fatto veramente bene e sono contento della prestazione dei ragazzi. Ma una cosa non mi sta bene e qui parlo con Rosetti: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima, onestissima, ma come fa a mandare a Oporto un arbitro che per 21 partite la squadra fuori casa ha fatto solo 9 pareggi e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa?. Ma queste cose lei le sa? In un campo così caldo, dove il pubblico soffia, lei fa questa designazione. Io non capisco perché…”

Gli episodi…

“A chi le prometteva e a chi le dava. Per me stava aspettando che accadesse qualcosa in area per fargli vincere la partita, è chiaro e i ragazzi erano nervosi per questo. Non si può fare una cosa del genere”.

Ha percepito una sua predisposizione…

“Ho detto ai ragazzi di non protestare mai, lui arbitra così, fa il suo lavoro ed è convinto di averlo fatto bene. Mai una partita del genere, 8 ammoniti da parte nostra, un rosso, non lo so. Qualcusa c’è stata per l’amor dio, ma c’è stato anche altro. Non si possono irretire gli avversari in questa maniera”.

La squadra si era innervosita.

“Ho mandato via i giocatori a salutare. Non meritava il loro saluto, su un campo internazionale una roba del genere…”

Ogni tanto Mancini mostrava lo stemma della Roma come per chiedere rispetto…

“Credo che all’uscita di Pellegrini lui fosse il capitano e mostrava la fascia”.

Quale aspetto di questo calcio ti innervosisce?

“Tutto, mi innervosisce quando saltano di testa e sembra che li abbiamo colpiti sempre in faccia. Ammoniamo chi simula, c’è il Var, così non si gioca più. Ogni volta si mettono la mano in faccia e gridano. Scusate, io sono veramente contento della partita della squadra, ma è andata così, pazienza”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

“Rosetti è integerrimo, ma così è troppo. Che deve dimostrare? È una persona seria. Non capisco. Manda un arbitro che su 21 partite l’avversario fuori casa ha fatto soltanto 8 pareggi e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa, come lo so io lo sa lui. Abbiamo fatto un miracolo oggi. Avevo chiesto il cambio sui corner, sul secondo angolo la palla esce, ma allora fai fare il cambio. E invece no, si continua. Che vuoi dire? 8 cartellini gialli per noi in questa partita, qualcuno ci sarà pure stato, su qualcuno siamo stati anche ingenui ma santo cielo… Non ho mai visto una cosa del genere. Non è colpa dell’arbitro e non è colpa neanche di Rosetti. Soltanto deve stare un attimo più attento quando fa le designazioni. Un amico mi ha detto che Rosetti è lo stesso che ha mandato Taylor alla finale di Budapest”.