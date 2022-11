La Roma ha deciso: l’olandese va via solo per soldi

La strada per il divorzio tra la Roma e Rick Karsdorp sembra segnata, così come parte certo che le pretendenti non manchino. Si va dalla Juventus – che sembra l’approdo preferito per l’olandese e la sua famiglia – al Marsiglia, dal Lione alla Turchia fino al Feyenoord. Ma l’input che arriva direttamente dalla proprietà è chiaro: con Karsdorp bisogna monetizzare. Quindi niente prestiti gratuiti, al massimo prestiti onerosi con obbligo di riscatto a fine stagione, con la dirigenza pronta anche a soprassedere sulla multa pur di trovare una situazione economicamente conveniente.

Fonte: Gasport