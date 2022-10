Conferenza stampa, ZALEWSKI: “Ce la metteremo tutta per conquistare i 3 punti” (VIDEO)

Dopo le parole di Josè Mourinho alla vigilia della sfida di Europa League con l’HJK Helsinki, è stata la volta di Nicola Zalewski. Ecco le dichiarazioni del giovane esterno della Roma:

Cosa pensi del campo?

“E’ una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte l’anno scorso ma non capita spesso. Possiamo definirlo un altro sport, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i 3 punti”.

Le condizioni climatiche potrebbero influire?

“Ci aspettavamo di trovare queste condizioni climatiche, ma non ci faremo caso. Non ci condizionerà, ma cercheremo di portare a casa la vittoria”.

Come avete assorbito la sconfitta con il Napoli? Cosa cambia per te nel giocare con i diversi moduli?

“Le differenza sono minime, l’esterno deve fare tutta la fascia. Contro il Napoli, siamo fortunati a giocare di giovedì per dimenticare la sconfitta, arrivata immeritatamente. La partita è stata condizionata dagli episodi, che loro sono riusciti a sfruttare”.

Non dovresti avere più gol?

“Sì, dobbiamo creare di più. Comunque sono contento di quanto stiamo facendo: è un buon lavoro per mettere in condizione gli attaccanti di segnare. L’annata è iniziata in maniera sfortunata per me, ho avuto qualche piccolo infortunio. Sono guarito subito e sono pronto per domani”.

Come avete preparato la gara?

“Con rispetto. Abbiamo preparato la nostra partita. Non abbiamo avuto molto tempo, ma siamo forti e capaci di mettere in difficoltà tutte le squadre che ci troviamo davanti. Sono sicuro che domani ci riusciremo”.

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni del canale ufficiale della Roma.

“Sappiamo che è una partita molto importante. Andiamo in Finlandia per ottenere i 3 punti e per farlo ci impegneremo al massimo”.

Come stai?

“Bene, ho recuperato. Fortunatamente ho saltato solo due giorni. Se il mister dovesse scegliermi per l’undici titolare di domani sono pronto”.

C’è bisogno di tutti in questo momento per superare questo tour de force.

“Questo è un momento un po’ delicato. Giochiamo molte partite, ma ognuno di noi è pronto a dare il massimo”.