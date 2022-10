SAMPDORIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. El Shaarawy e Camara dal 1′. Zaniolo in panchina, davanti Belotti-Abraham

Dopo l’1-1 in Europa League col Betis, la Roma è ospite della Sampdoria a Marassi alle 18.30 nella sfida valida per la 10a giornata di campionato. José Mourinho conferma il terzetto difensivo – out Kumbulla per un affaticamento muscolare -, sceglie Camara in mediana al fianco di Cristante e schiera sulla corsia sinistra El Shaarawy, lasciando in panchina Spinazzola. Davanti il portoghese ripropone la coppia Belotti-Abraham, con Pellegrini mezzala sinistra, mentre Zaniolo si accomoda inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

A disp.: Contini, Amione, Verre, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Quagliarella, Yepes, Murru, Trimboli.

All.: Stankovic.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Viña, Karsdorp, Tripi, Spinazzola, Matic, Bove, Tahirovic, Volpato, Zaniolo, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Valeriani – Margani. IV uomo: Serra. VAR: Aureliano. AVAR: Peretti.