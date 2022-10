Roma coraggio: Dybala convocato, Zaniolo a caccia del suo primo gol

Dopo aver lavorato in gruppo e rassicurato Mourinho al termine dell’allenamento di rifinitura, Paulo Dybala è stato convocato per Inter-Roma. L’argentino ha saltato la partita contro l’Atalanta e le due amichevoli con l’Argentina in seguito al fastidio all’adduttore sinistro che lo ha fermato nel riscaldamento del match contro i bergamaschi. La Joya si sente pronta, ma ora starà a Mourinho decidere per quanto tempo mandarla in campo. Di solito lo Special One si fida ciecamente dei suoi leader e Dybala è uno di loro, anche dal punto di vista dei numeri: 4 gol e 2 assist. Il numero 21, inoltre, sarà ancora più motivato perché affronterà la squadra che doveva essere sua, ma il rischio di una ricaduta va tenuto in considerazione. L’ipotesi più probabile, infatti, è che entri a partita in corso.

Il discorso fatica, dopo le partite delle varie nazionali, non riguarda solo Dybala, motivo per cui sarà fondamentale utilizzare al meglio le cinque sostituzioni. Esclusi Wijnaldum e Karsdorp, Mourinho ha recuperato tutti.

