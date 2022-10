Conferenza stampa, IBANEZ: “Per vincere domani dobbiamo seguire ciò che ci dice il mister” (VIDEO)

Vigilia di Europa League per la Roma, impegnata domani nella sfida, decisiva per il girone, contro il Real Betis. Come di consueto assieme a José Mourinho in conferenza stampa da Siviglia ci sarà Roger Ibanez.

LE PAROLE DI IBANEZ

Crede che gli infortuni abbiano reso la rosa più corta e meno forte?

“La squadra sta bene, sta lavorando al massimo. Sono sicuro che chi prenderà il posto degli infortunati saranno pronti per giocare e dare il massimo. Voi analizzate la questione così, ma noi stiamo bene e siamo pronti per qualsiasi cosa”.

Ora c’è il Mondiale. Quanto conta nella vostra?

“Sto tranquillo perché lavoro per la squadra in cui sono. Per arrivare al Mondiale devo lavorare qua alla Roma. Devo dare sempre il massimo come sto facendo, questo è l’importante. La nazionale è un premio. Quando arriverà il Mondiale si vedrà”.

Quale è la chiave per vincere domani?

“Dobbiamo seguire ciò che ci dice il mister. La squadra deve lavorare come lui ci chiede e se lo facciamo possiamo arrivare a un buon risultato. Dobbiamo seguire gli insegnamenti del mister e in caso possiamo uscirne vittoriosi”.