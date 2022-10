Betis-Roma, MOURINHO: “Il pareggio è vita. Abraham-Belotti un disastro nel primo tempo…”

Dopo l’1-1 contro il Betis allo Stadio Benito Villamarin nella quarta giornata del girone di Europa League, il tecnico giallorosso José Mourinho ha commentato la gara ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A SKY SPORT

Il risultato vi sta stretto.

“È stata una partita di grande pressione, non era una da girone. Per noi era da eliminazione diretta, se avessimo perso saremmo usciti. Arrivare dopo 45 minuti 1-0 per loro è vera pressione, la stessa che senti in quelle partite. Con tutti i problemi che ci sono abbiamo mostrato grande cuore, abbiamo meritato il pareggio, che è vita. Abbiamo le qualità per rischiare di più negli ultimi 10/15 minuti, ma oggi serviva testa e abbiamo controllato bene. Ne usciamo vivi e ora abbiamo due partite da vincere, se non lo fai sei fuori. È buono perché dobbiamo pensare solo a noi e non ad altre squadre”.

Ci è piaciuta la coppia Abraham-Belotti.

“Hai visto tutta la partita? Hai visto solo il secondo tempo, sei arrivato in ritardo (ride, ndr). Il primo tempo sono stati un disastro”.

Abraham-Belotti può essere una soluzione definitiva?

“Con Zaniolo quinto a sinistra?”.

MOURINHO A ROMA TV+

La Roma avrebbe meritato di più nei 180 minuti.

“Sì, come minimo due pareggi. Oggi è stato un grande test perché era come una partita a eliminazione diretta. Al termine del primo tempo eravamo fuori, mentre nel secondo tempo siamo cambiati e lo abbiamo fatto benissimo. Abbiamo avuto carattere e strategia. I giocatori hanno avuto la forza mentale, soprattutto dopo che nello spogliatoio avevamo parlato dei tifosi che sono venuti dall’Italia facendo grandi sacrifici. Abbiamo messo qualità e cuore, siamo migliorati tanto. Il pareggio è vita per noi e dobbiamo continuare così fino al 13 novembre perché dopo gennaio saremo più forti. Dobbiamo resistere a questo momento di tanta sfortuna”.