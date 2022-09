Udinese-Roma, MOURINHO: “Abbiamo sbagliato troppo, preferisco perdere una partita 4-0 che quattro per 1-0. L’arbitraggio? Avevamo brutte sensazioni…”

Le parole di José Mourinho al termina di Udinese-Roma a DAZN:

“Partita difficile, con un avversario che sa giocare questo tipo di partita. Non guardiamo solo il risultato. Loro sono esperti, fisici, se perdi dei duelli sei già in difficoltà. Avevamo cominciato bene, con una buona opportunità di Dybala, che è stato il migliore. Abbiamo perso i duelli, quando arrivavano in contropiede ci mettevano in pericolo. C’era un rigore che non ci ha dato, ma se si perde 4-0 non si discute l’arbitro. Preferisco 4-0 una partita che perderne 4 per 1-0. E’ la vita, è dura per i tifosi, domani ci si allena e giovedì un’altra partita”.

La Roma non ha la qualità per ribaltare le partite?

“La Roma gioca con un altro avversario, abbiamo avuto le opportunità ma non le abbiamo sfruttate. Loro in contropiede e con i nostri errori individuali abbiamo sbagliato troppo. Tutti errori comunque collettivi, abbiamo sbagliato, eravamo vicino all’1-1 e loro l’hanno chiuso in contropiede. Andiamo avanti, siamo a 10 punti e siamo lì, facciamo la nostra strada”.

Cosa le lascia questa prestazione?

“Oggi è il tipo di giorno in cui i giocatori hanno bisogno di me. A loro ho detto che è meglio perdere 1 partita 4-0. Non si parla dell’arbitro, ma quando abbiamo saputo che era lui è scattato un brutto feeling, che era perfetto per l’Udinese. Il primo giallo l’ha preso l’artista della partita. Avevo sensazione della difficoltà della partita, anche l’anno scorso è stata dura. Loro sono perfetti, anche i ragazzini a 11-12 anni devono imparare il fair play. Complimenti a loro, un grande risultato, sono stati uguale a quello che sono loro, li aspettiamo a Roma”.