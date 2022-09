Stadio Roma, Gualtieri: “Ho incontrato i Friedkin, a ottobre il club presenterà il progetto di Pietralata”

Uno degli obiettivi principali che i Friedkin vogliono raggiungere è quello della realizzazioone di un nuovo stadio della Roma. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presente questa sera allo Stadio Olimpico, ha parlato del tema ai cronisti presenti: “Ho incontrato Dan e Ryan Friedkin, è un piacere salutarli come il CEO Berardi dopo la splendida nottata di Tirana. Mi hanno comunicato che a breve, a ottobre, la Roma presenterà il progetto per il nuovo stadio di Pietralata. Noi siamo molto soddisfatti, è un segno di serietà della società e con altrettanta serietà lo esamineremo attentamente”.

‘Repubblica’ ha parlato del primo dei ricorsi sugli espropri, è un tema affrontato? A che punto siete con le valutazioni come avvocatura capitolina?

“Vedremo, adesso i giornali…Ovviamente abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici del tema, quindi c’è un tema di legge stadi, di attenta valutazione che è stata fatta. Seguiremo gli sviluppi, ma siamo fiduciosi delle valutazioni che sono state fatte da noi e dalla Roma”.

Come aveva detto in campagna elettorale, se tutto andrà secondo le migliori previsioni è possibile ipotizzare 2025/26 o 2026/27 per l’apertura del nuovo stadio?

“Speriamo naturalmente nei tempi più rapidi possibili. Attendiamo il progetto, lo esamineremo, quindi vedremo anche sulla base del progetto quali saranno i tempi”.

Come tempistica ci siamo in 4-5 anni?

“Dovete avere pazienza e vedere il progetto” .