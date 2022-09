Pinto ritorna su Chalobah per la sessione di gennaio

A gennaio arriverà Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso e, per accontentare Mou, arriverà un altro difensore. La Roma in questi mesi ha lavorato molto su Solbakken, l’accordo risale a qualche mese fa, l’attaccante è stato anche a Roma per le visite mediche, ma difficilmente arriverà nella Capitale prima della scadenza del contratto. Tra i vari nomi presi in considerazione per il difensore, c’è quello diChalobah, che potrebbe anche lui arrivare, in prestito dal Chelsea, durante la sessione invernale del calciomercato. Occhi ancora puntati su Frattesi, che vuole solo la Roma, e che potrebbe servire ai giallorossi vista l’assenza di Wijnaldum.

Fonte: Corsport