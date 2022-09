Ludogorets-Roma, MOURINHO: “Risultato bugiardo, sembra che ultimamente tutto vada contro di noi”

Il commento di Jose Mourinho dopo la sconfitta bruciante della Roma contro il Ludogorets in Europa League:

MOURINHO A SKY SPORT

Risultato bugiardo, cosa è successo?

“Si, non voglio dire che abbiamo fatto una gara fantastica, ma sicuramente sufficiente per vincere o non perdere. Abbiamo avuto opportunità dopo il loro gol e anche negli ultimi minuti. Abbiamo avuto un grande reazione, il pareggio era arrivato ma sembra che tutto vada contro di noi ultimamente. Per fortuna ci sono 6 partite, chi vince la prima è favorito, chi la perde ha più pressioni. La prossima settimana con Helsinki servono 3 punti”.

Dove si può migliorare? In difesa?

“Non mi piace parlare di reparto difensivo, è tutta la squadra che difende. A dir la verità, il secondo gol è una conseguenza emotiva, è fuori contesto e ha trasformato un pareggio in una sconfitta”.

Un ricordo della regina Elisabetta, che lei ha avuto modo di conoscere…

“Mi dispiace, non sono uno straniero in Inghilterra, è casa mia. La regina è una figura che tutti rispettano, è stata una grande signora, mi dispiace”.

GUARDA IL VIDEO

MOURINHO A ROMA TV+

“Non voglio dire che abbiamo fatto una partita straordinaria perché non è vero, però penso che abbiamo fatto il sufficiente per pareggiare la partita. Siamo la squadra che ha cercato di più ed ha avuto più opportunità. Quando mancavano 15 minuti abbiamo avuto la forza psicologica di andare dietro al risultato. Abbiamo perso delle grandissime opportunità per pareggiare prima e nel momento in cui una squadra pensa ‘ok mi va bene il pareggio’ e l’altra che vuole vincere poi in una situazione di contropiede perde la partita. Non abbiamo fatto una grande partita, ma abbiamo fatto il sufficiente per non perdere”.

Non è compromettente perdere la prima partita del girone.

“Non è compromettente, ma mette un po’ di pressione. Abbiamo 5 partite per fare i punti necessari ed è fondamentale vincere la prossima”.