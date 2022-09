Le PAGELLE di Roma-Atalanta 0-1: Abraham spreca l’impossibile. Cristante andamento “lumaca”. Smalling e Ibanez impeccabili

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e Atalanta al termine del match vinto dagli orobici all’Olimpico:

-Roma-

RUI PATRICIO S.V. – Il grande paradosso della serata. La Roma esce sconfitta ma il suo portiere è praticamente spettatore non pagante. Imparabile il destro angolato di Scalvini, per il resto l’Atalanta non tira mai in porta.

MANCINI 6 – Gioca con cattiveria, soprattutto nell’aggredire alto un Ederson che si vede meno del previsto. Peccato non sfrutti un paio di zuccate in area avversaria.

SMALLING 7 – Annulla il pur bravo Hojlund con uscite palla al piede da grande difensore. Non trema mai anche quando c’è da fronteggiare il velocissimo Muriel. Di più non gli si può chiedere.

IBANEZ 7 – In una Roma che davanti fatica a segnare, dietro che un brasiliano che cresce sempre più. Sul pezzo, elastico, rapido, difensore moderno. Peccato per quella ripartenza da lui conclusa addosso a Sportiello. Ma non può trasformarsi anche in bomber.

CELIK 6,5 – Una buonissima prova su e giù per la corsia di destra. Diversi i cross interessanti riversati al centro dell’area. Proprio nel finale ha la lucidità di pescare Shomurodov tutto solo in area, con il clamoroso errore dell’uzbeko che vanifica tutto.

CRISTANTE 5 – Sbaglia le cose più importanti della gara. L’uscita troppo lenta su Scalvini costa la partita alla Roma. In secondo luogo non riesce mai ad aumentare i ritmi della circolazione di palla, finendo sistematicamente per perdere almeno due tempi di gioco. Purtroppo si fatica a vederne l’utilità al fianco di un altro colosso come Matic e resta inspiegabile averlo visto per tutti i 90’.

MATIC 5,5 – Non doveva giocare con Dybala abile e arruolabile. Alla fine Mou lo getta nella mischia dopo il riscaldamento e soffre l’inizio di gara. Un po’ più imballato del solito e poco reattivo su alcune seconde palle. Cresciuto con il passare dei minuti ma non a sufficienza per evitare la sostituzione.

SPINAZZOLA 5,5 – Gli uno contro uno tentati nel secondo tempo, prima dell’ingresso di Zalewski, sarebbero dovuti arrivare con maggiore costanza anche all’inizio. Manca sempre nel momento decisivo dell’ultima scelta. Purtroppo le gare ravvicinate lo portano anche a non essere brillante.

PELLEGRINI 5,5 – Non una grande prestazione, sulla falsariga di quanto avvenuto nelle ultime due settimane. Sulla trequarti non trova mai il guizzo giusto, risultando impreciso anche su palla inattiva. Paradossalmente meglio quando arretra il raggio d’azione di 20 metri. La sosta è importante per ritrovare se stesso, magari anche grazie alla Nazionale.

ZANIOLO 6 – Sportellate con chiunque, da Demiral a Okoli, anche con interventi oltre il regolamento (un rigore forse poteva starci). Ha sul sinistro una buona occasione nel secondo tempo ma spara alto. A volte troppo egoista in alcune scelte.

ABRAHAM 4,5 – Doveva assolutamente fare di più nella straordinaria palla gol arrivata prima dell’intervallo. Non è il centravanti trascinatore dello scorso anno, poco lucido e molto svagato. La sua mancanza di freddezza sotto porta sta diventando un fattore preoccupante.

-Subentrati-

dal 68′ BELOTTI 6 – Uno con la sua grinta serviva in campo per fare a botte con Demiral e compagnia. Non riesce a ritagliarsi spazi giusti per calciare, ma aiuta molto la squadra. Un paio di sponde niente male.

dal 79′ SHOMURODOV 5 – Non ripete le gesta di Europa League, divorandosi di testa il gol del pareggio su assisti di Celik. L’azione successiva personale, con un destro a fil di palo, è comunque apprezzabile. Ma un attaccante pagato 18 milioni non può permettersi di sciupare così.

dal 88′ ZALEWSKI S.V. – Schierato forse troppo tardi per mettere in crisi la difesa atalantina. La soluzione di lui e Spinazzola in coppia sulla stessa corsia non è da sottovalutare.

ALL. MOURINHO – L’’infortunio di Dybala stravolge tutti i piani. Si ritrova costretto a ricorrere al centrocampo da incubo Matic-Cristante e purtroppo paga dazio. Purtroppo visto che come mole di gioco e occasioni create la Roma meritava ampiamente di più. Il suo nervosismo sfocia con un’espulsione che lo terrà fuori dalla trasferta di Milano con l’Inter. Al netto di tutti gli errori, però, qualcosa bisognerà cambiare durante la sosta.

-Atalanta-

Sportiello 7.5 (Musso s.v.); Toloi 6, Demiral 5.5, De Roon 6.5; Hateboer 6.5, Scalvini 7 (Okoli 6), Koopmeiners 6.5, Maehle 5.5; Pasalic 5 (Lookman 6), Ederson 6 (Malinovsky s.v.); Hojlund 6 (Muriel 6). All: Gasperini 6.5