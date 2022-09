Empoli-Roma, ABRAHAM: “Importante vincere e ritrovare la fiducia” (VIDEO)

Dopo due sconfitte tra campionato ed Europa League, la Roma ritrova la vittoria battendo l’Empoli in trasferta nel posticipo della sesta giornata di Serie A: al Castellani termina 2-1 per i giallorossi con le reti di Dybala ed Abraham. Dopo la sfida in scena al Castellani l’attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A SKY SPORT

È stata una battaglia…

“Avevamo già giocato qui, sapevamo di affrontare un buon avversario organizzato, dopo due sconfitte era importantissimo ritrovare la fiducia e la vittoria”.

La migliore qualità della Roma?

“Ci sono molte note positive ed ottime prestazioni individuali dei singoli. Al di là del mio gol e di quello di Dybala, Ibanez e Matic sono stati molto importanti, Celik che è un nuovo innesto sta facendo bene. Ci sono diverse note positive”.

Sei soddisfatto della tua prestazione individuale?

“Sì, sto facendo bene e sto facendo sempre meglio, rientravo da un infortunio e sono abbastanza soddisfatto”.

ABRAHAM A DAZN

Lo scorso il migliore in campo qui, ti porta bene questo stadio…

“Sapevamo sarebbe stata difficile con una squadra organizzata, venivamo da due sconfitte e dovevamo essere concentrati, Ci sono state prestazione individuali come Matic, Celik, ma contavano i 3 punti”.

Mourinho stava per cambiarti prima del gol?

“Siamo tanti, ci sono tante partite. In ogni caso sono contento dei 3 punti”.

Quanto serviva questa vittoria?

“Avevamo bisogno della vittoria, il morale non era altissimo. Abbiamo ritrovato fiducia, contento di essere tornato al gol”.

Come va con l’italiano?

“Datemi un altro po’ di tempo, due mesi e farò un’intervista in italiano”.

ABRAHAM A ROMA TV+

“Dobbiamo continuare così. Questa sera è stata una partita difficile, ma siamo contenti per la vittoria, dobbiamo riposare e recuperare per essere pronti per la prossima partita. Sapevamo che l’Empoli fosse una buona squadra, lo abbiamo visto anche nella passata stagione. Avevamo bisogno di questa vittoria, ci dà fiducia per la prossima partita. Siamo felici e dobbiamo continuare così. Io e Dybala ci stiamo capendo sempre meglio con il passare dei giorni. Mi diverto a giocare con lui. L’allenatore mi ha detto prima del suo arrivo che mi avrebbe fornito molti assist e che avrei dovuto segnare almeno 10/12 gol su un suo passaggio. Ogni volta che ha la palla cerco di essere nella posizione corretta in area e così è stato oggi”.