Calciomercato Roma: Kluivert al Valencia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

Ultimo giorno di calciomercato e nelle ultime ore è più probabile che i giallorossi si concentrino nelle cessioni di calciatori ancora in esubero piuttosto che in nuove operazioni in entrata, nonostante le voci su centrali difensivi. Queste tutte le notizie dell’ultimo giorno di mercato sulla Roma:

Tiago Pinto alla voce ‘esuberi’ è riuscito ad abbassare la lista ai soli Coric e Bianda. Si tenterà di piazzarli nei mercati che resteranno aperti, quindi Turchia, Grecia e Belgio.

Per quando riguarda invece le cifre dell’affare che porteranno Justin Kluivert al Valencia abbiamo il seguente quadro:

Prestito gratuito che può diventare oneroso in base ad alcuni bonus. Diritto di riscatto a 15 milioni per gli spagnoli e al contempo l’attaccante ha rinnovato fino al 2025 con la Roma.

In serata Justin Kluivert è sbarcato a Valencia e ha rilasciato le sue prime parole ai cronisti presenti: “Sono felice di essere qui. E’ un grande club, senza dubbio”. Gli chiedono poi di Gattuso e l’olandese risponde così: “E’ un allenatore che mi piace molto, sì ci ho parlato”.