UFFICIALE: preso Wijnaldum a titolo temporaneo. L’olandese: “Emozionante essere un giocatore della Roma”

Ieri è sbarcato nella capitale accolto da miriadi di tifosi festanti. Oggi, Georginio Wijnaldum è divenuto ufficialmente un calciatore della Roma. Dopo le visite mediche in mattinata a Villa Stuart, il centrocampista olandese è stato annunciato nel pomeriggio.

Questo il comunicato della AS Roma:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23.

“È davvero emozionante essere un giocatore della Roma”, ha dichiarato Wijnaldum.

“Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi”.



“La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”.

“Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”.