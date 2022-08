Salernitana-Roma, MOURINHO: “La squadra ha saputo gestire senza soffrire. Un vice-Abraham di livello? Se lo possono permettere pochi club”

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa post-partita per commentare la vittoria della Roma sul campo della Salernitana:

“Oggi ho visto una squadra che mi è piaciuta, non ha concretizzato le occasione ma ha avuto la maturità di gestire il risultato. In questi casi spesso finisce male, subendo troppo, ma non abbiamo sofferto. Anche chi è subentrato ha fatto il suo dovere. Un attaccante a livello di Abraham? Quello se lo possono permettere il Manchester City, il Liverpool o qualche italiana. Sono contento, devo dire perché magari qualcuno scriverà che Zaniolo e Dybala potevano segnare 2-3 gol, per me entrambi hanno fatto una partita straordinaria”.