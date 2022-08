Debutto stagionale per la Roma, che gioca in casa della Salernitana per la prima giornata di campionato.

José Mourinho punta su una squadra offensiva, alla caccia subito dei primi 3 punti stagionali. In campo i Fab Four tutti assieme, ovvero Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham.

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI del match:

SALERNITANA: Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Kastanos, Coulibaly L., Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Ribery.

A disp.: Micai, Sorrentino, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli, Bradaric, Capezzi, Iervolino, Kechrida, Radovanovic, Bonazzoli, Kristoffersen, Valencia.

All.: Nicola.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Viña, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Cecconi – Bercigli. IV uomo: Baroni. VAR: Aureliano. AVAR: Vivenzi.