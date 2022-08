Roma-Monza, DYBALA: “Avevo molta voglia di segnare. Il gol più bello? Il prossimo” (VIDEO)

La Roma batte 3-0 il Monza e vola momentaneamente al primo posto in classifica. I giallorossi hanno disputato una grande gara e hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Dybala (doppietta, la 1° con il suo nuovo club) e Ibanez. Proprio la “Joya” al termine del match ha parlato ai microfoni dei cronisti.

DYBALA A DAZN

Si percepiva la voglia di sbloccarti. Quanto sei felice?

“Avevo molta voglia di segnare e per fortuna è arrivato davanti ai nostri tifosi. Sono contento per la vittoria perché credo che continuiamo a crescere”.

Fisicamente stai bene, ma quanto manca per vederti al 100%?

“Ora giocando ogni tre giorni si guadagna condizione. Dobbiamo essere bravi a gestire le partite perché sono tante da qui alla sosta”.

Cosa ti ha detto Mourinho in panchina?

“Rimane tra di noi”.

Il gruppo?

“E’ positivo, ha vinto da poco un trofeo importante. Ma è presto per parlare. La scorsa partita non siamo stati i peggiori e oggi non siamo stati i migliori”.

Sei felice?

“Molto”.

100 gol in Serie A, il più bello?

“Il prossimo”.

DYBALA A ROMA TV+

“Abbiamo fatto una bellissima partita, i miei compagni sono stati bravissimi. Per fortuna ho contribuito a questa vittoria e sono molto contento”.

Che sensazione è stata fare la maschera per la prima volta all’Olimpico?

“E’ la prima giocando per la Roma (ride, ndr). E’ stato molto emozionante, avevo grande voglia di segnare e di potermi sbloccare per essere più tranquillo nelle prossime partite. Per fortuna ne sono arrivati due, ma purtroppo non ho fatto il terzo”.

Fisicamente stai molto meglio.

“Credo che sia normale, giocando ogni 3 giorni la condizione migliora partita dopo partita. Quelli che giocano avranno sicuramente una forma fisica migliore”.

Hai raggiunto i 100 gol in Serie A. Che cosa significa per te e che cosa significa aver realizzato questo traguardo con la maglia della Roma.

“Credo che sia molto bello arrivare a una cifra del genere. Uno lavora tanto per far gol e vincere, poi questi obiettivi arrivano da soli. Speriamo di farne altri 100”.