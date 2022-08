Roma-Cremonese: è ancora sold out all’Olimpico, più di 60mila spettatori attesi per la prima in casa

Non smette di sorprendere l’irrefrenabile passione che muove migliaia e migliaia di tifosi della Roma: come comunicato dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale, dopo il successo riscontrato in occasione della presentazione con lo Shakhtar Donetsk, anche per la prima partita del campionato tra le mura dell’Olimpico si registrerà il tutto esaurito. Di seguito la nota ufficiale della Roma:

“La nostra passione non conosce soste. L’Olimpico sarà tutto esaurito anche per Roma-Cremonese. Per l’impegno del 22 agosto, sono attesi oltre 60 mila tifosi.

Nonostante manchino ancora 12 giorni al match, e nonostante si giochi di lunedì sera, lo Stadio fa dunque registrare il secondo sold-out di fila, dopo quello del 7 agosto per l’amichevole con lo Shakhtar.

Gli unici biglietti acquistabili (contrassegnati in verde durante il processo di acquisto) saranno quelli resi disponibili dagli Abbonati Plus che decideranno di cedere il proprio posto per questa partita.

Saranno disponibili anche alcune delle sedute esclusive dell’Area Premium, qui tutte le info.

Sebbene anche per questa gara la domanda sia elevata, c’è invece ancora disponibilità per Roma-Monza, in calendario martedì 30 agosto alle 20:45.

Non solo, da giovedì 11 agosto alle ore 12 sarà in vendita il primo pack stagionale, contenente 3 match: Atalanta, Lecce e Napoli, a partire da 79 euro“.

Fonte: AsRoma.com