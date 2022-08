Calciomercato Roma, Belotti in arrivo alle 20: tra domani e domenica le visite mediche

I tifosi giallorossi vivono una duplice attesa. La prima riguarda il campo, con il big match di domani pomeriggio alle 18:30 allo Stadium. Juventus-Roma sarà uno spartiacque per capire le reali ambizioni di questa stagione, specie con una squadra di Allegri apparsa piuttosto in difficoltà. Parallelamente si vivono ore calde anche sul mercato, con l’arrivo di Belotti previsto proprio in queste ore. Nella giornata di ieri si era appurato che il “Gallo” si stava allenando dalle parti di casa sua, tra Brescia e Bergamo, in atteso di imbarcarsi per la capitale.

Il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista ha rotto gli indugi parlando dell’orario preciso di arrivo a Roma. L’ex capitano del Torino sarà nella Capitale questa sera, attorno alle ore 20. Le visite mediche sono fissate tra domani e domenica, con l’ufficialità che slitta quindi a fine week end.

