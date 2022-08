As Roma: Idealista nuovo official partner del club (COMUNICATO)

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato una nuova partnership con Idealista portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Lo sponsor sarà Real Estate Partner del Club per la stagione 2022-23.

“L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con idealista, portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia, che sarà Real Estate Partner del Club per la stagione 2022-23.

L’esordio della nuova partnership è avvenuto in occasione di Roma-Cremonese, dove gli oltre 60 mila tifosi Giallorossi sugli spalti e gli spettatori da tutto il mondo hanno potuto notare il caratteristico colore lime sui LED a bordocampo.

La visibilità durante le partite casalinghe di campionato allo Stadio Olimpico è solo uno degli aspetti che definiscono la partnership, che ha alla base la volontà da parte di idealista di consolidare la presenza nella Capitale, con l’obiettivo di dare più valore alle relazioni e individuare opportunità per il brand.

Il commento di idealista: “Siamo entusiasti di aver siglato un accordo con una società iconica come l’AS Roma, con cui condividiamo la stessa passione per l’eccellenza nel lavoro, il coraggio di intraprendere nuove sfide, nello sport come nel competitivo mercato digitale applicato al settore immobiliare.

“Vogliamo essere sempre più vicini sia alle persone che cercano casa che alle agenzie che operano sul territorio – prosegue idealista -. Abbiamo individuato nell’AS Roma il Club in grado di incarnare la passione più pura e offrire al pubblico l’esperienza più gratificante, proprio come trovare casa attraverso idealista, la più grande piattaforma immobiliare del sud Europa. Con noi l’AS Roma gioca sempre in casa”.

Con uffici in Spagna, Italia e Portogallo e uno staff di oltre 30 nazionalità diverse, idealista è il punto d’incontro per tutte quelle persone che cercano casa.

Fonte: ASROMA.COM