Nel primo test della stagione 2022/23, disputato a Trigoria a porte chiuse, i giallorossi hanno battuto per 5-0 il Trastevere, formazione di Serie D. José Mourinho non ha potuto contare, oltre che sui Nazionali non ancora rientrati, su Zaniolo (out per) che ha seguito la partita da bordo campo, e Spinazzola, che ha continuato il programma individuale e inizierà a lavorare insieme al gruppo da lunedì.

E’ stato Chris Smalling, in campo con la fascia da capitano, a segnare il primo gol della stagione, con un colpo di testa da calcio d’angolo. Poi è arrivato il raddoppio con un tiro da fuori area di El Shaarawy, che ha chiuso il parziale dei primi 45′ sul 2-0. Terza rete che è arrivata nella ripresa con la firma di Shomurodov, che ha sbagliato un calcio di rigore, prima della doppietta Gui io i jijiii io ti it al hidi Volpato che ha fissato il 5-0 finale.

Si è visto Svilar in porta, Faticanti dall’inizio in mediana con un attacco composto da El Shaarawy e Carles Perez ai lati di Felix nel primo tempo. Nella ripresa arriveranno i primi minuti con la maglia della Roma per Nemanja Matic, oltre al ritorno di Justin Kluivert.

Questa la formazione iniziale scelta da Mourinho: Svilar, Karsdorp, Smalling, Zalewski, Calafiori, infortunati, hanno trovato minutaggio tutti i giocatori a disposizione in questi primi giorni di lavoro a Trigoria.